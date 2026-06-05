警察官はあらゆる部分に目を光らせている！北海道警は2026年5月18日、札幌市内の道路で飲酒運転をしたとして、札幌市豊平区に住む29歳の自称・会社員の男を道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで現行犯逮捕しました。男は5月18日の午前1時20分頃、札幌市中央区の道路において酒気を帯びた状態で軽自動車を運転した疑いが持たれています。この事案ではパトロール中の警察官が、前方のライトが消えたまま走行している軽自