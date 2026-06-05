「本当に弱い」「W杯出場に値しないチーム 」W杯直前の試合で２戦勝ちなし…日本の対戦国スウェーデンに母国ファンの不満爆発「ひどい大会になる」
現地６月４日、北中米ワールドカップのグループステージで日本と対戦するスウェーデン代表が国際親善試合でギリシャとホームで対戦した。
開始10分に先制を許したスウェーデンだったが、53分にヴィクトル・ヨケレスの直接FK弾で追いつく。さらに67分にはグスタフ・ニルソンのゴールで勝ち越しに成功。しかし90＋５分に土壇場で同点弾を献上。２−２で引き分けた。
３日前のノルウェー戦（１−３）に続いて、またしても勝利を掴めず。調整段階とはいえ、W杯前に不安を残す結果となった。
これに対して母国ファンからは「W杯はひどい大会になる」「最悪の守備」「恥をかくかもしれない」「W杯出場に値しないチーム」「１勝もできないのではないか」「本当に弱い」といった不満の声があがっている。
スウェーデンはW杯のGS第３戦で日本と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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開始10分に先制を許したスウェーデンだったが、53分にヴィクトル・ヨケレスの直接FK弾で追いつく。さらに67分にはグスタフ・ニルソンのゴールで勝ち越しに成功。しかし90＋５分に土壇場で同点弾を献上。２−２で引き分けた。
３日前のノルウェー戦（１−３）に続いて、またしても勝利を掴めず。調整段階とはいえ、W杯前に不安を残す結果となった。
これに対して母国ファンからは「W杯はひどい大会になる」「最悪の守備」「恥をかくかもしれない」「W杯出場に値しないチーム」「１勝もできないのではないか」「本当に弱い」といった不満の声があがっている。
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