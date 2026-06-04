6月4日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香 の #ぷっはーと乾杯ラジオ』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。ゲストに俳優の大東駿介を迎え、『豊臣兄弟』の前田利家・まつをきっかけに務めている広報アンバサダーを務める特別展「百万石加賀前田家」、そして6月6日に開催される「第74回金沢百万石まつり」への思いを