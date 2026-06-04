6月4日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香 の #ぷっはーと乾杯ラジオ』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。ゲストに俳優の大東駿介を迎え、『豊臣兄弟』の前田利家・まつをきっかけに務めている広報アンバサダーを務める特別展「百万石加賀前田家」、そして6月6日に開催される「第74回金沢百万石まつり」への思いを語った。

-大東「なんでそんなん知ってんの？ 俺もアンバサダーなんだけど」-

大東駿介は2005年に芸能事務所のオーディションでグランプリを受賞して芸能界入り。以降ファッション雑誌ファインボーイズのモデルとして活躍しつつ、ドラマ「野ブタをプロデュース」で俳優デビュー。近年はドラマ『ドラマ10』 「シバのおきて～われら犬バカ編集部～」、『あのクズを殴ってやりたいんだ』、映画『岸辺露伴は動かない 懺悔室』など、多くの話題作に出演しているほか、現在は豊臣兄弟で菅井と共演している。

番組冒頭、菅井は「文化放送でお会いする大東さんってすごく不思議な感じがします」とコメント。大東も「ロケで一緒に歩いてる印象の方が強い」と応じ、石川県でのロケやPR活動を振り返った。

2人は現在、前田育徳会創立百周年記念 特別展「百万石！加賀前田家」の広報アンバサダーとして活動中。取材で展示を見学した際には「1時間では全然足りなかった」と口をそろえ、２人ともPRイベント以外にも足を運んだことを明かした。

その中で菅井は、展示に関連して能や狂言の公演「東博能」が行われていることを紹介。これを初めて知った大東は「なんでそんなん知ってんの？ 俺もアンバサダーなんだけど（笑）。アンバサダーの中でも上下があんの？」と冗談交じりにツッコミを入れ、スタジオの笑いを誘った。

また、2人は6月6日に石川県金沢市で開催される「金沢百万石まつり」のメインイベント「百万石行列」で、前田利家公役とお松の方役を務めることが決定している。

大東は以前、グループで音楽活動をしていた菅井は何万人の前でパフォーマンスを披露する機会がある一方、「僕ら俳優は大きな劇場でも2000人いかないくらい。百万石まつりは何人くらい集まるんでしょう」と大規模イベントへの緊張感を持ちつつの参加となることを語った。（編者注：石川県文化観光スポーツ部の発表によると令和６年は３日間で約533,900人）

話題は行列での乗馬にも及び、利家役の大東は馬に乗る予定だが、お松の方役の菅井は乗馬なしになったという。菅井は「お願いしたけど、やっぱりダメでした」と明かし、大東も「僕もお願いしましたよ。そこをどうにか！菅井さんがお松さんやるので」と、乗馬経験のある菅井が何とか馬に乗られないかと後押ししていたことを告白した。

さらに、菅井が馬は繊細なので気を付けてくださいとアドバイスを送った際には、「万が一の時は助けてな」と大東が一ボケ。すると、菅井も「助けます。『どうどうどう』って」と返答。大東も「頼もしいなぁお松さん」と感心する場面もあった。

最後に菅井は「盛り上げていけたらいいですね。喜んでいただけるように頑張りたいと思います」と語り、金沢百万石まつりへの意気込みを語った。

その後も、大東が役者を目指したきっかけや尊敬する役者についての話など、様々な話が行われた。そちらについては是非タイムフリーで。