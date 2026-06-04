星野リゾートは6月4日、同社が展開する「星のや東京」と「星のやバリ」が、「コンデナスト・トラベラー・トリプルクラウン」に選出されたと発表した。「星のや東京」玄関(左)/「星のやバリ」プール(右)コンデナスト・トラベラー・トリプルクラウンは、米国大手旅行専門誌「コンデナスト・トラベラー」において新たに創設されたコレクション。過去30年間でフラッグシップである3つの賞(ホット・リスト、ゴールド・リスト、リーダー