八木海莉が、新曲を本日配信リリースした。本作は、2025年に始動したエレクトロユニット「八木海莉⚡電音遊戯」での制作を通じて、音楽性の幅を広げた八木海莉が改めてソロに立ち返ってリリースとなった新たな狼煙となる楽曲。これまでライブでは披露されてきたが音源としてはリリースされておらず、アレンジをiri「Wonderland」や、imase「NIGHT DANCER」を手がけたESME MORIを迎えて、ついにリリースとなった。さらに、「co