「NISMOの技術力は凄いよ……」中谷さんが褒めた！ ニスモが手がけたロードカーは、その走りのパフォーマンスの高さから人気を博しています。そんななか、9月登場が予定されているスカイラインNISMOにテストコースで試乗しました。400Rをベースに空力やボディ、エンジンにまでニスモが手を加えたそのパフォーマンスは？中谷明彦さんが本音でインプレッションしています。1000台限定の走りをぜひご覧下さい！