（南投中央社）中部・南投県埔里鎮と鹿児島県出水市の「姉妹都市盟約」締結9周年を記念した式典が5月31日、出水市内で開かれた。埔里鎮からは廖志城（りょうしじょう）鎮長が率いる訪問団が出席し、繁栄や平安などを象徴し縁起が良いとされる花「ハナキリン」を出水市に贈った。埔里鎮公所（役場）によれば、同鎮はこれまで「出水市大産業祭」に複数回にわたって出展した他、双方の学校によるオンライン交流や相互訪問なども行って