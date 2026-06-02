岡山自主夜間中学校岡山・北区表町 年齢や国籍を問わず、「学び直し」を必要とする人たちを支える「岡山自主夜間中学校」が1日、生徒たちに修学旅行を経験してもらおうとクラウドファンディングを始めました。 岡山自主夜間中学校によりますと、目標金額は50万円で、不登校や未就学で学校行事の思い出がほとんどない生徒たちが笠岡諸島で体験学習活動をするための費用にするということです。 寄付は、専用のサイト（ht