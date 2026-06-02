平良の地元・沖縄で開催される楽天戦で特別配布西武は1日、7月7日と8日に沖縄セルラースタジアム那覇で開催される楽天戦の「麦飯石の水 presents 2026」にて、ファンに配布する限定ユニホームを発表した。この1着が公開されると、SNS上のファンからは「デザイン可愛い」「めっちゃ爽やか」と絶賛の声が相次いでいる。来場者特典である限定ユニホームは、ライオンズのキーカラーであるブルーを基調とした色合いを採用。沖縄を感