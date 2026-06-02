パーソルホールディングスが後場に売られた。派遣料金の引き上げでカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会が人材派遣大手５社に立ち入り検査に入ったと国内メディアが相次いで報じ、これを嫌気した売りが優勢となっている。リクルートホールディングスも後場に下げ幅を広げる場面があった。立ち入り検査を受けたのはパーソルテンプスタッフとスタッフサービス、リクルート