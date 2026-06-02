回転寿司チェーン「スシロー」が、毎年大好評の、SUSHIRO Cafeと京都の老舗茶舗「森半」とのコラボ企画を2026年も実施。今回は混ぜて楽しむひんやりスイーツ「フラッペ」や、定番スイーツ人気No.1「カタラーナアイスブリュレ」など日本屈指の茶師が監修された極上抹茶スイーツが期間限定で販売されます☆ スシロー SUSHIRO Cafe「森半」監修「抹茶スイーツ」 販売開始日：2026年6月3日（水）持ち帰り：不可販売店