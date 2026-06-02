「松浦亜弥×キシリクリスタル」ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けするコラム。今回は、2001年のデビュー以来、圧倒的な存在感と歌唱力で多くの人々を魅了し続けてきた松浦亜弥が、自身のデビュー25周年という記念すべき節目に、同じく誕生25周年を迎えた春日井製菓のノンシュガーのど飴「キシリクリスタル」の新WEB CMに出演。その撮影の舞台裏に迫ります。◆夢のコラボレーションが実現！本日の2026年6