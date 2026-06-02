2日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比180円高の6万7260円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万6934.33円に対しては325.67円高。出来高は1万2070枚だった。 TOPIX先物期近は3922.5ポイントと前日比16ポイント安、TOPIX現物終値比18.2ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 67260+180 12070 日経225