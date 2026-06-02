日経225先物：2日夜間取引終値＝180円高、6万7260円
2日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比180円高の6万7260円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万6934.33円に対しては325.67円高。出来高は1万2070枚だった。
TOPIX先物期近は3922.5ポイントと前日比16ポイント安、TOPIX現物終値比18.2ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 67260 +180 12070
日経225mini 67260 +185 255810
TOPIX先物 3922.5 -16 18348
JPX日経400先物 35750 -50 709
グロース指数先物 769 -3 961
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3922.5ポイントと前日比16ポイント安、TOPIX現物終値比18.2ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 67260 +180 12070
日経225mini 67260 +185 255810
TOPIX先物 3922.5 -16 18348
JPX日経400先物 35750 -50 709
グロース指数先物 769 -3 961
東証REIT指数先物 売買不成立
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