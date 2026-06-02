　2日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比180円高の6万7260円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万6934.33円に対しては325.67円高。出来高は1万2070枚だった。

　TOPIX先物期近は3922.5ポイントと前日比16ポイント安、TOPIX現物終値比18.2ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 67260　　　　　+180　　　 12070
日経225mini 　　　　　　 67260　　　　　+185　　　255810
TOPIX先物 　　　　　　　3922.5　　　　　 -16　　　 18348
JPX日経400先物　　　　　 35750　　　　　 -50　　　　 709
グロース指数先物　　　　　 769　　　　　　-3　　　　 961
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース