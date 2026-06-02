全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月7日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[フェリックス オジェ アリアシム] 3 - 0 [アレハンドロ タビロ] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第9日がフランス パリで行われ、男子シングルス4回戦で、第4シードのフェリックス オジェ アリアシムとアレハンドロ タビロが対戦した。 第1セットはフェリッ