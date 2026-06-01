ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、6月1日の放送に政治ジャーナリストの角谷浩一が出演した。高市早苗首相の悲願であり、今国会での成立を目指すといわれる「国旗損壊罪」法案の詳細を解説した。 長野智子「国旗損壊罪、どんな法案なんでしょうか」 角谷浩一「まだ自