私はメイコ。夫のカツヤとのあいだには、小学生の子どもが2人います。カツヤの口から語られたのは、義弟のトモノリさんが家賃を数か月も滞納し、内容証明まで届いているという驚きの事実。それでカツヤに泣きついてきたというのです。以前も同じように立て替えたお金が返済されていないというのに、「また？」と呆れを隠せませんでした。夏のボーナスで返すなんて言葉を信じているようでしたが、私は一蹴。しかも今回の金額は思っ