泉口が日本ハム戦でスーパープレー■巨人 4ー2 日本ハム（29日・エスコンフィールド）巨人の泉口友汰内野手が29日、エスコンフィールドで行われた日本ハム戦に「1番・遊撃」で先発出場した。守備で好プレーを披露し、ファンは「芸術」などと称賛している。2-0の2回、相手のレイエスが放った打球は三遊間へのハーフライナーとなった。泉口は深い位置で逆シングルで捕球。ギリギリで追いつくと、すぐに踏ん張って一塁へスローし