泉口が日本ハム戦でスーパープレー

■日本ハム 4ー2 巨人（29日・エスコンフィールド）

巨人の泉口友汰内野手が29日、エスコンフィールドで行われた日本ハム戦に「1番・遊撃」で先発出場した。守備で好プレーを披露し、ファンは「芸術」などと称賛している。

2-0の2回、相手のレイエスが放った打球は三遊間へのハーフライナーとなった。泉口は深い位置で逆シングルで捕球。ギリギリで追いつくと、すぐに踏ん張って一塁へスローし、ノーバウンド送球で遊ゴロとした。

外野芝生エリアからの遠投。アウトに敵地からはどよめきが起きた。

DAZNが公式X（旧ツイッター）に「ショートストップの見せ場 もはやレフトの位置から？ 泉口友汰が遠投 ノーバウンド送球でアウト」と守備映像を投稿。ファンも「坂本の後継者が出来た事に涙」「素晴らしすぎる」「侍に選ばれるべきだった」「ほんま好きやわ」「あの距離からのノーバウンドはヤバい」「華ある」「守備位置バグってるやん」「守備範囲どうなってるん」「次元違う守備」といったコメントが殺到していた。（Full-Count編集部）