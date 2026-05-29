斉藤由貴が、フルオーケストラコンサート『billboard classics「斉藤由貴 Premium Orchestra Concert」～produced by 武部聡志』を9月より開催する。 （関連：松任谷由実、斉藤由貴、海援隊、尾崎豊、松田聖子……40代以上に刺さる“卒業”ソング、呼び起こされる学生時代の記憶） 本公演は、薬師丸ひろ子、川崎鷹也、KREVAに続く武部聡志プロデュースによるオーケストラコンサートシリ