お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。5月29日の放送は、お笑いコンビ、大王の山内仁平氏、渡辺ポット氏をゲストに迎え、金曜パートナーのはるな愛とともに話を聞いた。 はるな「今日のお客様は『大王』のお2人です。よろしくお願いします」 渡辺「大王の渡辺です」 山内「