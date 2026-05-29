元AKB48でタレントの大家志津香さん（34）が2026年5月28日に自身のブログを更新し、4月30日に亡くなった父について約3000字で振り返った。これを受け、元AKB48の北原里英さんや指原莉乃さん、高橋みなみさんらがXで反応している。「最期までかっこよかったです」大家さんの父は福岡県福津市で海鮮料理屋を営んでおり、大家さんのYouTubeチャンネル「大家志津香の41ch」には、北原さんと指原さん、横山由依さんが同店を訪問する動画