2026年4月の消費者物価指数で値上がりしたもの 香川県統計調査課によりますと、2026年4月の高松市の消費者物価指数(総合指数)は、2020年を100として「111.6」となり、3月と比べると0.1％上昇、2025年4月と比べると0.8%上昇しました。 10大費目のうち、3月と比べて上昇したのは「光熱・水道」「被服および履物」「交通・通信」「諸雑費」「教養娯楽」「住居」の6費目です。最も上昇したのは「光熱・水道」で6.6％でした。上