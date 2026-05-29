プロボクシングの元WBA・IBF世界スーパーバンタム級王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン、31）が、フェザー級転向の可能性を示唆した。米ボクシング専門メディア「ザ・リング」（ウェブ版）が、2026年5月28日に報じた。5月29日に地元で再起戦 アフマダリエフは、WBA世界スーパーバンタム級暫定王者だった25年9月に、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、33）に挑戦し、0−3の判定で敗れた。 試合は、勝