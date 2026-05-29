先日、新たな事業戦略「Focus 2030」を打ち出したロータスから、これまでに製造されたエミーラの中で最もパワフルで、最軽量、かつ最高の空力性能を誇る「エミーラ 420 スポーツ」が発表された。【画像】エミーラ史上最軽量・最強の「エミーラ 420 スポーツ」（写真5点）エミーラ ラインナップの頂点に位置するエミーラ 420 スポーツ は、公道およびサーキットの両方でさらなるパフォーマンスを発揮するために専設計された。2.0リ