菅田将暉が、2026年1月に行った東京ガーデンシアターでの約1年半ぶりのワンマンライブ＜菅田将暉 LIVE 2026＞の模様が、U-NEXTにて独占配信開始されたことをアナウンスした。そして本日12時より、U-NEXTにて見放題で独占アーカイブ配信が開始。U-NEXT月額会員なら追加料金なく視聴が可能となる。このライブは、1月14日に発売したEP『SENSATION CIRCLE』の楽曲を中心に、「さよならエレジー」、「虹」、「まちがいさがし」などのヒ