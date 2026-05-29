◾️映像商品 『菅田将暉 LIVE 2026 in 東京ガーデンシアター 2026.01.25』

2026年6月24日（水）リリース

予約：https://erj.lnk.to/JVEhe0

完全生産限定盤

通常盤

〈完全生産限定盤（Blu-ray＋DVD）〉

仕様：Blu-ray＋DVD＋全80P大判ブックレット（ライブ本編・リハーサルの写真をセレクト）

品番：ESXL-414〜416／価格：￥12,200（税込）

※Blu-rayとDVDは同内容収録

〈通常盤（Blu-ray）〉

仕様：Blu-ray＋トールケース（初回仕様 三方背付き）

品番：ESXL-417／価格：￥7,650（税込）

〈通常盤（DVD）〉

仕様：DVD＋トールケース（初回仕様 三方背付き）

品番：ESBL-2690／価格：￥6,550（税込）

▼収録内容 ※Blu-rayとDVDは同内容収録

M1 「Water」

M2 「くじら」

M3 「さよならエレジー」

M4 「ソフトビニールフィギア」

-MC-

M5 「スプリンター」

M6 「universe」

M7 「まちがいさがし」

M8 「7.1oz」

-MC-

M9 「キスだけで」

M10 「Sensation Season」

M11 「I’m in shock!!」

M12 「骸骨は踊る」

M13 「ゆだねたギター」

M14 「惑う糸」

-MC-

M15 「灰色と青」

M16 「虹」

-MC-

M17 「幸せは悪魔のように」

▼店舗別特典 対象店舗 / 特典内容

菅田将暉応援店 ・・・ オリジナルステッカー

Amazon.co.jp ・・・ コットン巾着（生成）

楽天ブックス ・・・ クリアポーチ

セブンネットショッピング ・・・ ランチトートバッグ

Sony Music Shop ・・・ アクリルキーホルダー

※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。

※特典のデザイン・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。

▼公演概要

＜菅田将暉 LIVE 2026＞

会場：東京ガーデンシアター

1月24日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

1月25日（日）開場 15:00 / 開演 16:00