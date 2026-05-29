モナキが、「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」より大胆に、よりド派手に、よりハイパーにリアレンジしたという「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど>」をTikTokで本日より先行配信した。同曲は、7月29日にリリースされる「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」Dタイプのカップリングとしても収録されている。純烈のリーダーであり、モナキのプロデューサー・酒井一圭は「今年も灼熱の夏よ！ 水分補給しながら踊るんよ