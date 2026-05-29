モナキが、「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」より大胆に、よりド派手に、よりハイパーにリアレンジしたという「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど< >」をTikTokで本日より先行配信した。

同曲は、7月29日にリリースされる「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」Dタイプのカップリングとしても収録されている。純烈のリーダーであり、モナキのプロデューサー・酒井一圭は「今年も灼熱の夏よ！ 水分補給しながら踊るんよ！ 痩せるんちゃうかな？ しらんけど」と語った。

Cタイプのカップリングに収録される「すみなすものは心なりけり」の詞は酒井が書きおろしており、江戸幕末に活躍した長州藩士・高杉晋作の辞世の句「面白きこともなき世を面白く」に続く下の句を用いているという。

6月2日にはNHK「うたコン」への出演も発表されており、さらに放送直後の21時からは、モナキのYouTubeチャンネルにて「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のダンスパフォーマンスビデオが公開される。

https://youtu.be/TvzzVleLdo4

◾️シングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」（Cタイプ・Dタイプ）

2026年7月29日 リリース ▼Cタイプ：CRCN-8849 定価:￥1,550（税込）

1.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど

作詩：酒井一圭、岩崎貴文 作曲・編曲：岩崎貴文

2.すみなすものは心なりけり

作詩：酒井一圭 作曲・編曲：渡辺 徹 (Blue Bird’s Nest)

3.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど（オリジナル・カラオケ）

4.すみなすものは心なりけり（オリジナル・カラオケ） ▼Dタイプ：CRCN-8850 定価:￥1,550（税込）

1.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど

作詩：酒井一圭、岩崎貴文 作曲・編曲：岩崎貴文

2.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど< >

作詩：酒井一圭、岩崎貴文 作曲：岩崎貴文 編曲：渡辺 徹 (Blue Bird’s Nest)

3.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど（オリジナル・カラオケ）

4.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど< >（オリジナル・カラオケ）

◾️Zeppツアー

2026年8月18日（火）大阪・Zepp Namba（OSAKA）

2026年8月19日（水）愛知・Zepp Nagoya

2026年8月24日（月）東京・Zepp Haneda（TOKYO）

詳細は後日発表。

◾️デビューシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」

2026年4月8日（水）発売

https://bio.to/monaki_nandeyanen Aタイプ Bタイプ ○Aタイプ：CRCN-8829 定価:￥1,550（税込）

1.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど

作詩：酒井一圭、岩崎貴文 作曲・編曲：岩崎貴文

2.こんなもんじゃねぇ

作詩：酒井一圭、岩崎貴文 作曲・編曲：岩崎貴文

3.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど（オリジナル・カラオケ）

4.こんなもんじゃねぇ（オリジナル・カラオケ） ○Bタイプ：CRCN-8830 定価:￥1,550（税込）

1.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど

作詩：酒井一圭、岩崎貴文 作曲・編曲：岩崎貴文

2.ねがい

作詩：酒井一圭 作曲：向井浩二 編曲：猪股義周

3.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど（オリジナル・カラオケ）

4.ねがい（オリジナル・カラオケ）