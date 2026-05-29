ORANGE RANGEが、6月12日開幕の「FIFAワールドカップ2026」を配信するDAZNサッカーアンセムである新曲「1000％」のジャケット写真を公開した。本楽曲は、観る者すべてを一つにするという意気込みが感じられる楽曲になっているという。さらには「象徴となるような存在に」という意味も込められた、台座の写真がジャケットには使われている。クリエイティブは数多くのアーティストのアートワークを手がけているフジイセイヤが担当。