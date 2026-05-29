ピンク・レディーが、デビュー50周年を迎える2026年8月25日に東京・LINE CUBE SHIBUYAにてトリビュートコンサートを開催、8月26日にトリビュートアルバムを発売することを発表した。『デビュー50周年トリビュート・プロジェクト ピンク・レディー伝説 今も そして永遠に … Legend, Now and Forever』は、ピンク・レディーの大ヒット曲の数々を後世に歌い継ぐプロジェクト。トリビュートコンサートには、AKASAKI、新井彩永＆伊藤百