ガンバ大阪は29日、元チュニジア代表FWイッサム・ジェバリがチュニジアに帰国したことをクラブ公式サイト上で発表した。G大阪のクラブ公式サイトは「このたび、イッサム・ジェバリ選手がコンディション調整のためチーム活動を離脱し、チュニジアへ帰国いたしましたのでお知らせいたします」と発表。「5/30（土）に開催される明治安田J1リーグ プレーオフラウンド 第1戦 東京ヴェルディ戦および試合終了後に実施予定のホーム最