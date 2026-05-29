ゆずが6月3日、新曲「ニュービギニング」を配信リリースすることが決定した。同楽曲は日本テレビ系『DayDay.』テーマソングとして番組内でオンエアされているナンバーだ。新曲「ニュービギニング」は、ソウルフルな歌やピアノを基調としながらも、彩りのあるストリングスに心地良いメロディーとハーモニーが重なるなど、懐かしいようで新しい時代を超えて響くポップソング。晴れやかで爽やかな気持ちを与えながら、日々を生きるす