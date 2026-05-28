日清製粉ウェルナのお馴染みの投稿【MLB】ドジャース 4ー1 ロッキーズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が27日（日本時間28日）、本拠地で行われたロッキーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場し、初回の第1打席で菅野智之投手から6試合ぶりとなる9号先頭打者弾を放った。わずか19分後にスポンサーが派手に祝福した。広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは、昨季から大谷が本塁打を放つごとにパン