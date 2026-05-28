日清製粉ウェルナのお馴染みの投稿

【MLB】ドジャース 4ー1 ロッキーズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手が27日（日本時間28日）、本拠地で行われたロッキーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場し、初回の第1打席で菅野智之投手から6試合ぶりとなる9号先頭打者弾を放った。わずか19分後にスポンサーが派手に祝福した。

広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは、昨季から大谷が本塁打を放つごとにパンケーキを積み上げていく「SHO-TOWER」の画像を公開。この日は9枚のぶ厚いパンケーキが積み上がっていた。

公式X（旧ツイッター）では「先頭打者本塁打でしたね」とコメント。「サーモン×クリームチーズ しょっぱい系も美味しいです」とトッピングも紹介していた。

さらに同社は、投手・大谷の勝利数に応じてスパゲティも調理して公開している。「パンケーキに続いてスパゲティも 今日も絶好調でしたね」「最近暑くなってきたので冷製ジェノベーゼ！ 美味しくいただきました」と投稿。5勝目ということで、冷製ジェニベーゼが追加されて5種類のスパゲティーが並んでいた。試合終了から7分の早業だった。（Full-Count編集部）