中国国営新華社通信は27日、韓国の半導体産業が力強い成長を見せる中、従事者には収入アップだけでなく、婚活・恋愛市場で人気者になるという状況ももたらされたと伝えた。記事が韓国・中央日報の報道として伝えたところによると、結婚相談会社は高額ボーナスへの期待を踏まえ、大手半導体メーカー従業員の魅力度評価を相次いで引き上げている。老舗のSunooではサムスン電子の従業員の「配偶者魅力指数」を84から87に変更。従来は