ZARDのデビュー35周年記念ライブを収録したBlu-ray&DVD『ZARD “What a beautiful memory 〜forever moment〜”』が7月8日にリリースされることは既報のとおり。そのアートワークが公開となった。パッケージデザインは、本公演で初めて採用された紗幕の演出をイメージしたもの。ライブの印象的な世界観を静かに表現したスリーブケース仕様となる。スリーブケースの中面ジャケットには、実際のライブステージ写真を使用。35周年