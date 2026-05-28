菅野から9号先頭打者アーチを放った【MLB】ドジャース 4ー1 ロッキーズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたロッキーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場し、無安打投球と先頭打者本塁打を記録した。米データ会社によれば、史上初の偉業が生み出された試合となったという。投打で異次元のパフォーマンスを発揮した。初回の第1打席で相手先発の菅野智之投手か