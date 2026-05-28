菅野から9号先頭打者アーチを放った

【MLB】ドジャース 4ー1 ロッキーズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたロッキーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場し、無安打投球と先頭打者本塁打を記録した。米データ会社によれば、史上初の偉業が生み出された試合となったという。

投打で異次元のパフォーマンスを発揮した。初回の第1打席で相手先発の菅野智之投手からバックスクリーンへ飛距離424フィート（約129.2メートル）の9号先頭打者アーチを放った。マウンドでは制球に苦しみながらも、6回を無安打1失点に抑え込んだ。自身を援護する一発と粘りの投球で今季5勝目を手にしている。

先発登板した試合での先頭打者弾は、前回登板に続き2試合連続の離れ業となった。失点を最小限に食い止めたことで、防御率は驚異の0.82をマークしている。前代未聞の活躍に米データ会社「オプタ・スタッツ」は自社X（旧ツイッター）を更新し、「今夜のショウヘイ・オオタニ 先頭打者ホームランを放った 6イニング以上を投げ、被安打0で終えた」と“事実”を紹介した。

そして「近代MLBにおいて、自身のキャリア全体（同じ試合であるかどうかにかかわらず）を通じてこの両方の偉業を達成した選手は、他に誰もいない」と言及した。近代メジャーは1901年以降と主に定義されるが、大谷は120年以上の歴史において新たな高みに到達した。（Full-Count編集部）