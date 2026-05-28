TOMORROW X TOGETHERのTAEHYUNによるソロ歌唱楽曲にして、韓国ドラマ『天国の階段』の日本語オーディオドラマ主題歌「逢いたい (Japanese Ver.)」が6月4日、Amazon Musicから独占先行配信される。オーディオドラマ制作と配信を行うのはAmazonのオーディオブック・音声コンテンツ制作・配信サービス“Audible”だ。Audibleは今年新しく披露する韓国コンテンツラインナップの初作品として、5月28日より韓国ドラマ『天国の階段』を原