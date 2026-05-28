ジャケット写真BIGMAMA・金井政人が、自身初となるソロ名義での作品『Wink Wind Window』を“父の日”である6月21日にリリースすることを発表した。これまでバンドと並行しての絵本や詩集、エッセイなどの作家活動に加え 数多くのアーティストへ詞曲提供を行ってきた金井のセルフカバー1曲を含む4曲入りEPとなる。今作でのセルフカバー曲は、2024年に手越祐也へ提供した「face to face」だ。本人曰く、提供曲はすでにそのアーティ