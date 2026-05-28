MLB公式Xなど米メディアが一斉速報 【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が見せた離れ業に、米球界から熱い視線が注がれている。27日（日本時間28日）、本拠地でのロッキーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場し、初回の第1打席で自らを援護する豪快な先頭打者アーチを放った。登板試合での2戦連発という快挙。異次元の活躍に対し、称賛の声が相次いでいた。無失点で