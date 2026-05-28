「1番・投手兼指名打者」で先発出場 【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が27日（日本時間28日）、本拠地で行われたロッキーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場し、初回の第1打席で菅野智之投手から6試合ぶりとなる9号先頭打者弾を放った。6年連続の2桁本塁打に王手をかけた。自らを“助ける”一発となった。初回のマウンドを無失点で終え、先頭で迎えた直後の第1打