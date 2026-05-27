オランダ政府がアメリカに拠点を置くインフラサービス企業・Kyndrylによる主要なオンライン認証ITサプライヤー「Solvinity」の買収を阻止しました。Netherlands blocks US takeover of vital digital supplier - POLITICOhttps://www.politico.eu/article/netherlands-blocks-us-takeover-vital-digital-supplier/Dutch gov’t blocks US company’s acquisition to maintain digital ID sovereignty | Biometric Updatehttps://ww