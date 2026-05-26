声優アイドルプロジェクト・22/7（通称「ナナニジ」）が、2期生5人による＜22/7 LIVE「Fivesta」＞を5月24日に東京・西新井文化ホールで開催した。本公演は、メンバー自らセットリストや演出をプロデュースしたとのこと。また、2026年2月に初めて共演を果たしたソニーグループの最新技術「groovots（グルーボッツ）」を使用したキャラクターとの再共演を始め、堀口悠紀子の協力のもと実現したキャラクターの独白、2期生のために制