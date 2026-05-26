徳島大空襲の傷跡と語り部たちを写した写真展が徳島市で開かれ、人々に戦争の悲惨さを伝えています。1945年7月4日の徳島大空襲では、約1000人が亡くなりました。徳島中央公園には爆撃の跡が今も残り、約800人が吉野川河川敷で荼毘に付されたといいます。この写真展では、徳島大空襲を経験した8人の語り部たちのポートレイトと、空襲の傷跡を写した写真、あわせて38点が展示されています。写真家の小倉隆人さんは、県内の各地