100円寿司（ずし）チェーン「はま寿司」を運営するはま寿司（東京都港区）が、「はま寿司のにっぽん旨ねた祭り 第2弾」を5月26日から期間限定で実施。【写真】えっ！シャリよりネタの方が大きいネタも！このボリュームで安い！「にっぽん旨ねた祭り」メニューを見る！はま寿司では、5月12日から「はま寿司のにっぽん旨ねた祭り」を実施中。今回の第2弾では、柔らかな身とコクのある味わいが特長の「三陸産 大切り銀鮭」、