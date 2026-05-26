5月中旬以降、場所によっては最高気温が30度を超えた地域もあります。この時期は体が暑さに慣れておらず、熱中症に注意が必要です。小まめに水分を摂取しましょう。【要注意】「えっ…」これが水分補給のときに飲んではいけない“意外なドリンク”です！ところで水分補給時にスポーツドリンクを飲む人は多いと思いますが、砂糖が多く含まれており、飲み過ぎには注意が必要です。運動時は大量の水分と塩分を消費しますが、そ