いま TikTok、Instagram Reels、を横断して、音楽好きのタイムラインを席巻している“謎の3人組”がいる。その名は_Noid（ノイド）。無機質なスタジオ空間。壁一面に並ぶヴィンテージ・アナログシンセサイザー。Roland SP-404から鳴るタイトなビート。そこに重なる、どこか儚く美しい男性ボーカル。その映像を一度見てしまうと、なぜか最後までスクロールを止めてしまう。彼らは、Justin Bieber、BTS、The Weekndといった海外アー